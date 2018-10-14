Dieci punti nelle prossime quattro partite: si può. La Nazione analizza gli impegni per l'Europa...
La Nazione si concentra sul campo. Al rientro dalla sosta la Fiorentina, infatti, proverà a incassare almeno 10 punti. Le partite in questione saranno contro Cagliari in casa, Torino in trasferta, poi...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 10:15
La Nazione si concentra sul campo. Al rientro dalla sosta la Fiorentina, infatti, proverà a incassare almeno 10 punti. Le partite in questione saranno contro Cagliari in casa, Torino in trasferta, poi ancora al Franchi contro la Roma e a Frosinone. Due risultati obbligati (contro sardi e ciociare), una buona prova (a Torino) e una mezza impresa (un buon pareggio a Roma). Dieci punti che farebbero volare la Fiorentina definitivamente nella corsa per l'Europa.