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Dieci punti nelle prossime quattro partite: si può. La Nazione analizza gli impegni per l'Europa...

La Nazione si concentra sul campo. Al rientro dalla sosta la Fiorentina, infatti, proverà a incassare almeno 10 punti. Le partite in questione saranno contro Cagliari in casa, Torino in trasferta, poi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2018 10:15
Dieci punti nelle prossime quattro partite: si può. La Nazione analizza gli impegni per l'Europa... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pioli
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La Nazione si concentra sul campo. Al rientro dalla sosta la Fiorentina, infatti, proverà a incassare almeno 10 punti. Le partite in questione saranno contro Cagliari in casa, Torino in trasferta, poi ancora al Franchi contro la Roma e a Frosinone. Due risultati obbligati (contro sardi e ciociare), una buona prova (a Torino) e una mezza impresa (un buon pareggio a Roma). Dieci punti che farebbero volare la Fiorentina definitivamente nella corsa per l'Europa.

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