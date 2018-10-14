Dieci punti nelle prossime quattro partite: si può. La Nazione analizza gli impegni per l'Europa...

La Nazione si concentra sul campo. Al rientro dalla sosta la Fiorentina, infatti, proverà a incassare almeno 10 punti. Le partite in questione saranno contro Cagliari in casa, Torino in trasferta, poi...

La Nazione si concentra sul campo. Al rientro dalla sosta la Fiorentina, infatti, proverà a incassare almeno 10 punti. Le partite in questione saranno contro Cagliari in casa, Torino in trasferta, poi ancora al Franchi contro la Roma e a Frosinone. Due risultati obbligati (contro sardi e ciociare), una buona prova (a Torino) e una mezza impresa (un buon pareggio a Roma). Dieci punti che farebbero volare la Fiorentina definitivamente nella corsa per l'Europa.