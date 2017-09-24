Dias furioso su Instagram: "Rivoltante!"
Il centrocampista Gil Dias ha postato, al termine del match contro l'Atalanta, una foto che non lascia spazio a fraintendimenti
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 00:50
Il centrocampista Gil Dias ha postato, al termine del match contro l'Atalanta, una foto che non lascia spazio a fraintendimenti.
La descrizione dell'immagine è: "Rivoltante! Grande squadra".
Il portoghese si riferisce chiaramente al rigore non concesso proprio su di lui, quando Berisha nel tentativo di prendere palla gli prende la caviglia atterrandolo.