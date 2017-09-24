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Dias furioso su Instagram: "Rivoltante!"

Il centrocampista Gil Dias ha postato, al termine del match contro l'Atalanta, una foto che non lascia spazio a fraintendimenti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 00:50
Dias furioso su Instagram: "Rivoltante!" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Gil Dias
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Il centrocampista Gil Dias ha postato, al termine del match contro l'Atalanta, una foto che non lascia spazio a fraintendimenti.
La descrizione dell'immagine è: "Rivoltante! Grande squadra".

Il portoghese si riferisce chiaramente al rigore non concesso proprio su di lui, quando Berisha nel tentativo di prendere palla gli prende la caviglia atterrandolo.

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