Di Vaio chiarisce su Zirkzee: ”Clausola di 40 milioni valida solo per il Bayern. A Gennaio non si muove”

E’ l’uomo del momento, pronto ad infiammare il prossimo mercato, sebbene con riferimento alla finestra estiva.

Di Joshua Zirkzee ha parlato Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna:

”Telefonate per Zirkzee? Nessuna. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico.”Vale solo per il Bayern (di 40 milioni, ndr), articolata. Per gli altri club il prezzo è libero…”

LE PAROLE DI ITALIANO