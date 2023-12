Italiano: “Recuperiamo Bonaventura e Quarta. Vogliamo continuare a sognare guardando la classifica”

Intervenuto ai microfoni del club, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Torino: “Siamo tornati a lavorare dopo tre giorni in cui abbiamo ricaricato le pile. Abbiamo recuperato dei giocatori, penso che ci siamo preparati bene per affrontare un avversario tosto. Ci siamo regalati una bella classifica prima di Natale, ora vogliamo continuare ad alimentarla e a sognarci sopra, gara dopo gara e concentrandoci sempre sulla singola partita. Le insidie di domani sono le stesse di sempre: il Torino sta facendo un grande campionato, per noi è un altro test difficile da affrontare nel migliore dei modi. Recuperiamo Bonaventura e Quarta rispetto a Monza, per il resto siamo tutti (tranne Gonzalez, Dodo’ e Castrovilli fermi ancora per settimane, ndr), pronti a cercare di dare al pubblico una grande soddisfazione. Mi auguro di trovare la solita cornice di pubblico al Franchi”.