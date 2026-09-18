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Di Napoli: "Il Napoli trova la Fiorentina nel momento sbagliato. Un passo falso turberebbe ADL"

L'analisi dell'ex calciatore del Napoli sulla sfida del Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2026 15:38
Di Napoli: "Il Napoli trova la Fiorentina nel momento sbagliato. Un passo falso turberebbe ADL" -
Fiorentina Napoli
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L’ex calciatore Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del lunch match che si giocherà domenica al Franchi, nel quale la Fiorentina affronterà la squadra di Allegri. Queste le sue parole:

"Il Napoli trova la Fiorentina nel momento sbagliato. C'è un po' di entusiasmo che è tornato, la Fiorentina ha una buona rosa. Però il Napoli è un'incognita. Oggi faccio fatica a dare un parere, non è possibile che sia questo il Napoli. Sono pochi i punti, fare un altro passo falso non renderebbe sereno ADL".

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