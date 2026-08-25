Di Marzio: "Zirkzee ed Emegha non sono nella lista della Fiorentina. Paratici su altri nomi"

Offerta da 35 milioni più 5 di bonus: la Fiorentina prende tempo in attesa di trovare il sostituto. Zirkzee ed Emegha fuori dai radar, resiste Beto

Il futuro di Moise Kean resta uno dei temi caldi del mercato della Fiorentina. Nel corso della trasmissione Calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull'interesse del Como per l'attaccante viola, confermando un nuovo rilancio da parte del club lombardo.

“Il Como ha formalizzato il rilancio per Kean da 35 milioni+5 di bonus. La Fiorentina non ha risposto. Il Como vorrebbe una risposta entro 48 ore. La Fiorentina prima di dare l’ok vorrebbe trovare un sostituto, ad oggi non ancora trovato”.

La proposta è dunque importante, ma la Fiorentina prende tempo. La società viola non vorrebbe dare il via libera alla cessione senza aver prima individuato il giocatore destinato a raccogliere l'eredità di Kean.

Di Marzio ha inoltre escluso, almeno al momento, due nomi circolati nelle ultime ore: Joshua Zirkzee ed Emanuel Emegha.

“Zirkzee non è un obiettivo della Fiorentina ad oggi, neanche Emehga rientra nella lista per l’eventuale post Kean. Tra i nomi di Paratici c’è Beto, ma ce ne sono anche altri che ancora non abbiamo scoperto”.

Il nome da tenere d'occhio è quindi quello di Beto, inserito nella lista di Fabio Paratici insieme ad altri profili ancora non emersi. Le prossime 48 ore potrebbero essere decisive per capire se il futuro di Kean sarà ancora a Firenze o lontano dalla Fiorentina.