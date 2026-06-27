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Di Marzio: “Viery tra lunedì e martedì arriverà a Firenze. La Fiorentina lo seguiva da marzo”

Il difensore centrale del Gremio aveva una clausola da 50 milioni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 08:21
Di Marzio: “Viery tra lunedì e martedì arriverà a Firenze. La Fiorentina lo seguiva da marzo” -
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È fatta per l'arrivo di Viery, difensore centrale sinistro del Gremio. Ieri notte è stata chiusa l'operazione per circa 15 milioni di euro. Sale quindi l'attesa per vedere il nuovo giocatore in città: il classe 2005 arriverà in Italia tra lunedì e martedì. Il club seguiva il difensore da marzo, aveva una clausola da 50 milioni. Primo colpo viola in vista della stagione 2026/2027 per Fabio Grosso. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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