Di Marzio, trattativa in stato avanzato per Caceres. I viola sono pronti a chiudere

Martin Caceres è pronto per una nuova esperienza in Serie A, in seguito alle avventure con le maglie di Lazio e Juventus (si è trasferito in bianconero per ben tre volte nel corso della sua carriera,...

Martin Caceres è pronto per una nuova esperienza in Serie A, in seguito alle avventure con le maglie di Lazio e Juventus (si è trasferito in bianconero per ben tre volte nel corso della sua carriera, l'ultima lo scorso gennaio) e dopo essere rimasto svincolato al termine della scorsa stagione. Il difensore uruguagio è infatti soddisfatto della proposta avanzatagli dalla nuova Fiorentina di Rocco Commisso: entrambe le parti vorrebbero in questo momento portare a termine la trattativa, a prescindere dalle altre operazioni dei viola. Mentre si continunano a trattare Bonifazi - è per oggi in programma l'incontro con il Torino - e Tonelli, che però Montella vorrebbe prelevare dal Napoli in prestito senza obbligo di riscatto, il nome di Caceres è ormai da tempo presente sul taccuino della dirigenza viola, ben intenzionata a garantire all'allenatore un calciatore duttile e di esperienza che vada a rinforzare la difesa.

Gianlucadimarzio.com