Di Marzio, sondaggio della Fiorentina per Baptiste Santamaría, regista dell'Angers classe 1995

La Fiorentina pensa al dopo Badelj. Il centrocampista croato, svincolato, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro anche se su di lui c'è lo Spartak Mosca di Carrera. La Fiorentina invece pensa a...

La Fiorentina pensa al dopo Badelj. Il centrocampista croato, svincolato, non ha ancora deciso cosa fare del suo futuro anche se su di lui c'è lo Spartak Mosca di Carrera. La Fiorentina invece pensa a come sostituirlo e nelle scorse ore ha fatto un sondaggio per Baptiste Santamaría centrocampista classe 1995 dell'Angers: il costo è di 5/6 milioni.

Il francese ha caratteristiche molto simili a quelle di Milan Badelj. Alto 1.83 cm e giovane e in 76 presenze con la maglia dell'Angers ha collezionato solo 8 cartellini gialli. Profilo giovane, ma simile a quello dell'ex capitano dunque per la Fiorentina della prossima stagione.

Gianlucadimarzio.com