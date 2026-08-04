Di Marzio: "Serve una partecipazione importante del Real sull'ingaggio di Mastantuono"
Il club viola continua a lavorare per il classe 2007, ma pesano ancora la questione dell'ingaggio e la scelta del giocatore.
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2026 11:32
La tifoseria viola continua a sognare il grande colpo in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, resta ancora distanza sul fronte dell'ingaggio di Franco Mastantuono. Per portare in viola l'argentino classe 2007 sarà fondamentale un contributo significativo del Real Madrid al pagamento dello stipendio, oltre alla piena convinzione del giocatore sulla destinazione. Sono questi, al momento, i principali nodi da sciogliere.