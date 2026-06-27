Labaro Viola

Di Marzio: “River-Beltran iniziato il dialogo, si cerca l’accordo. Destinazione accettata dall’attaccante?”

I due club hanno già l'accordo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2026 08:19
Di Marzio: “River-Beltran iniziato il dialogo, si cerca l’accordo. Destinazione accettata dall’attaccante?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
News
Beltran
Condividi

Dopo l'accordo raggiunto tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione a titolo definitivo di Lucas Beltrán, è iniziato il dialogo tra il club argentino e l'attaccante. Un segnale che lascia pensare a una possibile accettazione della destinazione da parte proprio dell'ex River Plate, che però, non ha ancora trovato un accordo con la società argentina. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok