Di Marzio: “River-Beltran iniziato il dialogo, si cerca l’accordo. Destinazione accettata dall’attaccante?”

I due club hanno già l'accordo

Dopo l'accordo raggiunto tra la Fiorentina e il River Plate per la cessione a titolo definitivo di Lucas Beltrán, è iniziato il dialogo tra il club argentino e l'attaccante. Un segnale che lascia pensare a una possibile accettazione della destinazione da parte proprio dell'ex River Plate, che però, non ha ancora trovato un accordo con la società argentina. Lo riporta Gianluca Di Marzio.