Di Marzio riporta: "Alajbegovic vicinissimo all'Atalanta, andrà da Sarri in nerazzurro a breve"
Il talento bosniaco è vicino all'Atalanta
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2026 17:55
L'esperto di mercato Gianluca DiMarzio è intervenuto per parlare del talento bosniaco Kerim Alajbegovic che era stato avvicinato anche alla Fiorentina, ma verrà lo stesso in Italia: "Alajbegovic ha dato il suo assenso a passare all'Atalanta, il club nerazzurro è in contatto col Bayer Leverkusen per chiudere il colpo, ma la distanza è minima."