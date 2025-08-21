Di Marzio: “Piccoli alla Fiorentina per 27 milioni bonus inclusi più 10% sulla rivendita. Acquisto record”
Nella serata di ieri sono stati risolti anche i dettagli del trasferimento di Roberto Piccoli dal cagliaricalcio alla acffiorentina: operazione da 27 milioni di euro bonus inclusi, (25 più 2), un tras...
Nella serata di ieri sono stati risolti anche i dettagli del trasferimento di Roberto Piccoli dal cagliaricalcio alla acffiorentina: operazione da 27 milioni di euro bonus inclusi, (25 più 2), un trasferimento record per i Viola. In più i sardi mantengono il 10% sulla futura rivendita del calciatore, che firmerà un contratto quinquennale.
Oggi inizia la stesura dei contratti: tra domani e sabato le visite mediche.
Cruciale il ruolo di Alessandro Lucci, che da intermediario ha lavorato per due mesi alla trattativa, da sempre convinto che Firenze fosse la tappa giusta per l’attaccante dopo l’ottima stagione scorsa. Lo scrive Gianluca Di Marzio su Instagram