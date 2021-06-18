Di Marzio: "Nico Gonzalez ha appena firmato il contratto con la Fiorentina"
Gonzalez arriva alla Fiorentina dallo Stoccarda.
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2021 20:01
Questo il tweet del giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul suo profilo ufficiale di Twitter: "Nico Gonzalez alla Fiorentina, appena firmati i contratti tra club".
Si attende solo l'ufficialità. Il giocatore argentino arriva alla Fiorentina e al club tedesco vanno 23 milioni più 4 di bonus.
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