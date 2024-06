Di Marzio: “L’inter a Gennaio ha rifiutato 20 milioni dalla Fiorentina per Carboni senza pensarci”

Petralito, ha incontrato oggi i dirigenti nerazzurri in sede a Milano, e si è parlato della possibilità che fosse lì per Dybala. A Skysport escludono si sia parlato del giocatore argentino. Gianluca Di Marzio ha spiegato: «Se mi risulta si sia parlato dell’argentino? No, anche perché non c’era Ausilio in sede. Non mi risulta sia andato lì per il giocatore della Roma, non credo che l’Inter sia interessata» A proposito di argentini, all’esperto di mercato di Skysport è stato chiesto di Valentin Carboni. «Credo abbia una valutazione alta, il club non vorrebbe cederlo, vorrebbe darlo in prestito, ma se dovesse cederlo lo farebbe a cifre superiori ai 25 mln. Poi dipende dal percorso: potrebbe giocare ancora in prestito in Serie A per fargli fare ulteriore esperienza o magari una cessione, chissà anche all’estero. Di fronte all’offerta di 18-20 mln della Fiorentina nella scorsa stagione i nerazzurri non hanno tentennato. Bisognerà vedere se arriveranno offerte di questo tipo in estate, non è facile”, ha spiegato Di Marzio su Skysport. Lo riporta FcInter1908

