Di Marzio: "La Roma recupera Wesley e Pisilli per la Fiorentina. Mentre Rodrigo Mora si allena in gruppo"
Per la prima partita di campionato tra Roma e Fiorentina, la squadra di casa recupera due giocatori importati
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 16:15
Gianluca Di Marzio attraverso i suoi canali social fa sapere che la squadra di Gian Piero Gasperini in vista della prima partita di campionato contro la Fiorentina, che si disputerà lunedì 24 agosto, ha recuperato due dei giocatori più importanti della formazione titolare. Si tratta del terzino brasiliano Wesley e del centrocampista italiano Pisilli. Mentre il nuovo acquisto Rodrigo Mora si è allenato fin da subito con il gruppo.