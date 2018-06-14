Di Marzio: la Reggina ha ufficialmente chiesto il prestito di Luca Mosti
La Reggina prova a battere la concorrenza per Luca Mosti. Il club amaranto ha ufficialmente chiesto in prestito alla Fiorentina il terzino destro classe '98, vicecampione d'Italia con la Primavera vio...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2018 19:27
La Reggina prova a battere la concorrenza per Luca Mosti. Il club amaranto ha ufficialmente chiesto in prestito alla Fiorentina il terzino destro classe '98, vicecampione d'Italia con la Primavera viola. Tante le squadre interessate al prospetto dei toscani: Novara, Renate, Monza e Arezzo.
Fonte: Gianlucadimarzio.com