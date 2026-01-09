9 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:56

Di Marzio: “La Fiorentina segue il trequartista serbo Ugresic del Partizan ma c’è la fila: valutazione 15 milioni”

9 Gennaio · 21:26

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul talento classe 2006 Ognjen Ugresic del Partizan Belgrado che il club serbo valuta 15 milioni

Nuovo nome per la Fiorentina di Roberto Goretti che avrebbe fatto un sondaggio sul talento serbo del Partizan Belgrado, Ognjen Ugresic.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale, il talento classe 2006 sta catturando l’attenzione di numerosi club italiani come Parma, Bologna e adesso Fiorentina che seguono la crescita di questo centrocampista dai piedi buoni.
Oltre alla concorrenza dei club italiani, anche il Marsiglia di Roberto De Zerbi sarebbe interessato al calciatore il club serbo valuta 15 milioni.

