Di Marzio: “La Fiorentina ha respinto le offerte del Manchester United e del Galatasaray per Amrabat”

Continua a tenere banco la situazione di Sofyan Amrabat in casa Fiorentina. Il centrocampista marocchino è in uscita dal club viola, ma non è ancora arrivata l’offerta giusta. E arrivano conferme anche da Gianluca Di Marzio. Stando quanto riportato dal giornalista di Sky, la Fiorentina ha respinto tutte le offerte di prestito per Amrabat, tra cui un’ulteriore proposta del Manchester United. Ma non solo. Per il centrocampista marocchino si è fatto sotto anche il Galatasaray, ma al momento senza successo.