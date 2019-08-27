Di Marzio, incontro tra i viola e l'ag. di Caceres ma l'uruguaiano richiede un alto ingaggio. In corso valutazioni
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo di Montella, l'obiettivo principale resta al momento Martin Caceres, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Juventus. Incontro i...
La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo di Montella, l'obiettivo principale resta al momento Martin Caceres, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Juventus. Incontro interlocutorio oggi tra la dirigenza viola e l'agente del calciatore, che ha presentato una richiesta importante di ingaggio a seconda della durata del contratto: cifra più alta in caso di accordo annuale, più contenuta in caso di biennale. La società di Commisso valuterà adesso il da farsi, mantenendo comunque il ballottaggio con Tonelli. Nella corsa a Caceres la Fiorentina però deve fare i conti con il Cagliari, piombato sull'uruguaiano nelle ultime ore.
Gianlucadimarzio.com