Labaro Viola

Di Marzio, incontro tra i viola e l'ag. di Caceres ma l'uruguaiano richiede un alto ingaggio. In corso valutazioni

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo di Montella, l'obiettivo principale resta al momento Martin Caceres, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Juventus. Incontro i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 16:33
Di Marzio, incontro tra i viola e l'ag. di Caceres ma l'uruguaiano richiede un alto ingaggio. In corso valutazioni -
News
Fiorentina
Caceres
Condividi

La Fiorentina continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo di Montella, l'obiettivo principale resta al momento Martin Caceres, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Juventus. Incontro interlocutorio oggi tra la dirigenza viola e l'agente del calciatore, che ha presentato una richiesta importante di ingaggio a seconda della durata del contratto: cifra più alta in caso di accordo annuale, più contenuta in caso di biennale. La società di Commisso valuterà adesso il da farsi, mantenendo comunque il ballottaggio con Tonelli. Nella corsa a Caceres la Fiorentina però deve fare i conti con il Cagliari, piombato sull'uruguaiano nelle ultime ore.

 

Gianlucadimarzio.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok