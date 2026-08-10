Di Marzio: "Il Parma ha l'accordo per David Romero. Ora si lavora alla cessione di Pellegrino"

Gli emiliani hanno raggiunto l'accordo economico per l'attaccante in arrivo dal Tigre

Si muove qualcosa in casa Parma, in vista della possibile cessione di Mateo Pellegrino. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i crociati e il Tigre hanno raggiunto una base d'accordo per l'operazione che porterà David Romero in Italia. La cifra si aggira intorno ai 9 milioni di euro, bonus compresi. Restano da definire gli ultimi dettagli, prima di dare il via libera alla partenza dell'attaccante argentino e alla sua nuova avventura in Italia.David Romero è quindi destinato a rinforzare l'attacco del Parma, in attesa dell'eventuale uscita di Pellegrino. La Fiorentina continua a mantenere i contatti per assicurarsi l'attaccante, ma prima i viola dovranno concentrarsi sulla cessione di Roberto Piccoli, finito nel mirino del Bologna.Intanto, il Parma si tutela con il nuovo acquisto, che potrebbe arrivare in Italia nelle prossime 48 ore.