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Di Marzio: "Il Napoli insiste per avere Comuzzo a Gennaio, la Fiorentina ha già rifiutato 20 milioni"

Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 gennaio 2025 12:02
Di Marzio: "Il Napoli insiste per avere Comuzzo a Gennaio, la Fiorentina ha già rifiutato 20 milioni" -
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Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro, ma il Napoli continua il pressing.

Gli azzurri continuano a trattare per trovare il prezzo giusto e provare a fare l’operazione in questa sessione di mercato, provando a convincere la Fiorentina con un’importante offerta. In questa stagione, Pietro Comuzzo ha giocato 19 partite in Serie A e quattro in UEFA Conference League. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

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