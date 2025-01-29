Di Marzio: "Il Napoli insiste per avere Comuzzo a Gennaio, la Fiorentina ha già rifiutato 20 milioni"

Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina. La società viola ha...

A cura di Redazione Labaroviola 29 gennaio 2025 12:02

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