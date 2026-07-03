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Di Marzio: Il Burnley è pronto ad accettare l'offerta di 11 milioni della Fiorentina per Koleosho

La Fiorentina va avanti per Luca Koleosho e nelle ultime ore ha presentato un'offerta ufficiale al Burnley da 11 milioni di euro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 luglio 2026 19:27
Di Marzio: Il Burnley è pronto ad accettare l'offerta di 11 milioni della Fiorentina per Koleosho -
Acf Fiorentina
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Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ai canali di Sky ha dichiarato che la Fiorentina ha presentato un'offerta ufficiale di 11 milioni per Koleosho al Burnley.

Il giocatore italoamericano si avvicina sempre di più a vestire la maglia viola, si cerca nelle ultime ore anche la totale intesa con il Burnley, che sembra pronta ad accettare l'offerta di 11 milioni formulata dalla Fiorentina.

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