Di Marzio: “Fiorentina e Roma trattano per lo scambio Belotti-Ikonè. Il problema è l’ingaggio”

Roma e Fiorentina al lavoro per lo scambio tra Belotti e Ikonè. Confermate le indiscrezioni circolate in mattinata. Molto più di un’idea, quindi, l’operazione che vedrebbe l’attaccante italiano e l’esterno francese scambiarsi la casacca. Un’operazione, però, alla quale al momento non gode del via libera da tutte le parti in causa. Lo scambio tra i due club prevederebbe un prestito con diritto di riscatto. Roma e Fiorentina stanno cercando di trovare una soluzione per poter arrivare ad un accordo. Anzitutto, Belotti ha un altro anno di contratto con il club giallorosso e c’è una differenza dal punto di vista dell’ingaggio percepito dai due calciatori. La Roma vorrebbe fare questa operazione di mercato perché, con il nuovo sistema proposto da Daniele De Rossi – che prevede esterni d’attacco – ci sarebbe solo Stephan El Shaarawy in quel ruolo. Inoltre, in caso di riscatto da parte della Fiorentina di Belotti, l’attaccante italiano percepirebbe una cifra pari a cinque milioni lordi, più del calciatore francese. La Roma in questi sei mesi potrebbe coprire la differenza con Ikone ma per un eventuale riscatto, non è cosa certa. La situazione, dunque, è ancora da definire. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

