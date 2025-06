Di Marzio: “Contatti in corso tra Fiorentina e Empoli per Fazzini, affare da 10 milioni più bonus”

La Fiorentina è su Jacopo Fazzini. Il giocatore potrebbe lasciare l’Empoli, retrocesso in Serie B, e i Viola ci stanno provando. Contatti continui tra le parti per cercare l’intesa sulla cifra che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro più bonus.La squadra di Commisso è molto decisa ad affondare il colpo e si cerca di trovare l’intesa con l’Empoli anche per anticipare l’eventuale concorrenza di altri club. Il centrocampista italiano dell’Empoli è stato autore di una stagione fatta di alti e bassi. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo per quasi tutta la prima metà di stagione, e anche oltre, nelle ultime partite di campionato ha fatto vedere tutte le sue capacità. Quest’anno ha realizzato 6 gol in 22 partite tra Serie A e Coppa Italia, numeri notevoli considerato il lungo stop e i pochi minuti giocati. Tutti i gol, infatti, li ha realizzati nelle ultime 7 partite di campionato. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito