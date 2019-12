Prende sempre più forma il dopo Montella, per la Fiorentina. La dirigenza viola infatti sta intensificando i contatti con Beppe Iachini per definire al meglio l’intesa contrattuale. Al momento la base di accordo è per la durata di un anno e mezzo con penale in caso di risoluzione anticipata, cioè nel momento in cui a giugno il club dovesse preferirgli un altro allenatore.

Gianlucadimarzio.com