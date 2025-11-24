24 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:53

Di Marzio conferma: incontro positivo per il rinnovo di Dodô, la Fiorentina prepara una nuova offerta

Redazione

24 Novembre · 10:08

dodo

di

Come annunciato ieri in esclusiva, dopo mesi di distanza e silenzio si sta sbloccando la situazione legata al rinnovo di Dodô con la Fiorentina.
Nelle ultime ore c’è stato un incontro tra il procuratore del terzino brasiliano e il ds Roberto Goretti: un faccia a faccia positivo, preceduto da un confronto interno tra Dodô e il suo agente per fare il punto. Il giocatore, molto legato ai colori viola, attende ora la nuova offerta che la società presenterà nei prossimi giorni per prolungare il contratto.

Arrivano conferme anche da Di Marzio attraverso i suoi canali ufficiali: “Fiorentina, primo contatto fra l’entourage di Dodô e il DS Goretti: le parti cercano l’accordo per il rinnovo.”

