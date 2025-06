Di Marzio: “Betis e Bologna su Mandragora. Ha il contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2026”

Mandragora tra Spagna e Italia. Trovano conferme le voci che parlano di un interessamento da parte del Betis per il centrocampista, ma non è l’unica squadra che ha messo gli occhi su di lui. In Italia, infatti, c’è soprattutto il Bologna. Italiano lo conosce dai tempi di Firenze e lo avrebbe voluto già con sé lo scorso anno. Ricordiamo che, con la Fiorentina, Mandragora ha un contratto che scade nel 2026 (con opzione per un ulteriore anno legata al 50% delle presenze nella prossima stagione). Con la maglia viola, il centrocampista ha collezionato 142 presenze, 18 gol e 15 assist. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito