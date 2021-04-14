Di Livio: "Se è rimasto Batistuta, lo può fare anche Vlahovic. La Fiorentina deve essere un punto di arrivo"

Le parole di Angelo Di Livio ai microfoni di Radio Toscana

Il "Soldatino" Angelo Di Livio, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Prima di tutto la salvezza, poi c'è da riorganizzare per non sbagliare più. Quest'anno in alcune occasioni abbiamo vista una Fiorentina con tanta paura".

VLAHOVIC "Il suo prezzo è elevato e mi auguro che possa rimanere. Firenze deve essere una piazza in cui si può costruire un futuro, non di passaggio. Se è rimasto uno come Batistuta, lo stesso può fare Vlahovic".

GATTUSO "È un allenatore sanguigno e completo. Difensivista non mi è mai sembrato, propone un calcio equilibrato. Il suo gioco potrebbe far consacrare Castrovilli".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/commisso-avevano-detto-che-ho-rovinato-la-primavera-ma-siamo-in-finale-critiche-costanti/136780/