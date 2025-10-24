Di Gennaro sulla lotta salvezza: “La Fiorentina dovrebbe risalire ma in quelle zone niente è sicuro”

Il noto giornalista Antonio Di Gennaro, intervistato dai canali di Hellas1903.it, ha parlato della lotta salvezza menzionando anche la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Le squadre per la salvezza sono quelle che dice la classifica. Il Genoa pensavo potesse avere qualche punto in più. La Fiorentina dovrebbe risalire, però nel calcio non c’è mai una logica, non c’è una sicurezza. Quelle che conoscono l’obbiettivo, tra cui il Verona, partono in vantaggio.La Fiorentina credo che abbia tutti i mezzi tecnici,tattici e dei valori diversi, però adesso ha delle partite difficili, se dovesse sbloccarsi in queste due partite, Bologna e Inter, dovrebbe tirarsi su. Le altre sono Pisa,Genoa,Verona e Parma. La Cremonese sta andando forte, il Sassuolo ha qualcosina in più, però sappiamo benissimo che se molli un attimo ti puoi ritrovare subito in zona pericolo”.