Di Gennaro sulla Fiorentina: “Molti difensori non sanno marcare. Vanoli? Deve ripartire da capo”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio FirezeViola in merito alle questioni in casa viola partendo dalla situazione della difesa. Ecco le sue parole.

“A Genoa la Fiorentina ha perso un’occasione importante per colpa di errori difensivi. Gasperini da dove è ripartito? Dalla difesa. E quindi una squadra che si deve salvare deve ripartire dalla difesa. Negli ultimi sedici metri bisognare marcare bene. Molti difensori non sanno marcare. Ma ormai è un modo di interpretare il calcio. Però in una squadra in difficoltà, la difesa diventa fondamentale. O a 4 o a 3 cambia poco, perché è un problema generale. Le prossime due gare ti possono far capire dove può migliorare. Però Vanoli deve ripartire da questo, sostanzialmente deve ripartire da capo ma non ha tempo da perdere”.