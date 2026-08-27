Di Gennaro: “Fiorentina, il ko con la Roma è pesante. Senza Kean sarebbe un altro colpo al cuore”

Di Gennaro parla della situazione della Fiorentina

Di Gennaro oggi ha parlato della partita contro la Roma e della situazione Kean: “Tutti si aspettavano un esordio diverso, a cominciare da Grosso. Non aveva proprio le misure di squadra e poi, ad oggi, non si sa ancora se alcuni giocatori importanti rimarranno oppure no. Il risultato di 4-0 al momento resta davvero pesante. La Fiorentina non può trovare un altro come Kean, così forte, questo è chiaro. Al netto del fatto che, come gli altri, l’anno scorso ha fatto maluccio. Non so se sia lui che vuole andare via, ma è l’attaccante della nostra Nazionale. Pellegrino è un giocatore diverso da lui. Kean è affascinato dal Como per la Champions League, ma la sua cessione non sarebbe una cosa simpatica e potrebbe risentirne la squadra gigliata”.