Di Francesco: “Sono stato vicino alla Fiorentina, sono andato anche a casa di Corvino. Poi ho scelto Roma”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone, Eusebio Di Francesco, ha parlato anche del suo possibile arrivo sulla panchina della Fiorentina durante gli anni in cui Pantaleo Corvino era il direttore del club viola: “Quanto sono stato vicino alla Fiorentina? Tanto perché sono anche stato a casa di Corvino e qualche giornalista mi ha beccato. Poi sono andato alla Roma per una questione di cuore”.