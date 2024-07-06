Di Francesco considera Tessmann già venduto: "Difficile da sostituire". Su di lui Inter e Fiorentina
Sul centrocampista statunitense è forte il pressing dell'Inter che sarebbe vicina a chiudere la trattativa ma lasciando Tessman per un'altra stagione a Venezia. Il calciatore vorrebbe trasferirsi subito ed è per questo che bisogna tenere sempre in co
Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo tecnico del Venezia, Eusebio Di Francesco ha parlato anche della questione legata a Tessmann, che potrebbe partire nei prossimi giorni per approdare all'Inter: "Credo sia il più difficile da sostituire, un po' si dovrà avvicinare, ma i copia incolla non ci interessano. Lo avete conosciuto anche da un punto di vista caratteriale. Sarà importante non sbagliare quell'acquisto". Lo riporta TMW.
TREVISANI DICE LA SUA SULL'INTERESSE DELLA FIORENTINA PER GUDMUNDSSON
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