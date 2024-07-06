Di Francesco considera Tessmann già venduto: "Difficile da sostituire". Su di lui Inter e Fiorentina

Sul centrocampista statunitense è forte il pressing dell'Inter che sarebbe vicina a chiudere la trattativa ma lasciando Tessman per un'altra stagione a Venezia. Il calciatore vorrebbe trasferirsi subito ed è per questo che bisogna tenere sempre in co

A cura di Redazione Labaroviola 06 luglio 2024 19:41

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