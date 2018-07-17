DG Udinese: "De Paul ha chiesto la cessione, Pradè deciderà cosa fare"
Il Direttore generale dll'Udinese ha parlato ai microfoni di UdinewsTv per parlare del futuro di De Paul. Queste le sue parole
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 11:01
Il Direttore generale dell'Udinese Franco Collavino ha parlato ai microfoni di UdinewsTV del futuro di Rodrigo De Paul, obiettivo della Fiorentina. Queste le sue parole: "Sì, De Paul ci ha chiesto di essere ceduto. Ora ci ritroviamo a gestire questa situazione. Nei prossimi giorni il direttore tecnico Daniele Pradè vedrà come definirla".