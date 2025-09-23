Dell'Oglio sicuro: Mandragora è l'unico centrocampista titolare. La squadra è bloccata mentalmente"

L'ex centrocampista della Fiorentina analizza la situazione in casa viola ed elogia le prestazioni di Mandragora.

Antonio Dell'Oglio, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto questo pomeriggio nel corso della puntata di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole:" Non riesco a capire quale siano le cause di questa situazione e di questi risultati, penso che quest'anno ci sia una squadra di valore che può stare nelle posizioni alte, sicuramente c'è qualcosa da aggiustare come i troppi gol che si stanno subendo e le disattenzioni nel finale, abbiamo però due sicurezze che sono un grande portiere e il centravanti".

Su Pioli: "Sicuramente adesso lui con la sua esperienza saprà trovare i suoi rimedi perché la piazza si aspettava qualcosa di diverso, non so se è un discorso di modulo o di giocatori, ma è chiaro che non si sia ancora trovata la quadra giusta".

Sul centrocampo: " Per adesso come titolare inamovibile penserei solo a Mandragora perché tra le altre cose, riesce a finalizzare molte volte e questo è importante. C'è questo turnover continuo a centrocampo perché gli altri interpreti cioè Fagioli, Nicolussi Caviglia, Sohm non riescono a dare la continuità che serve alla squadra".

Conclude: "Non riesco a capire questa discontinuità tra le prestazioni dei ragazzi ogni domenica. Giocare a Firenze è più difficile di giocare in altre piazze. Pioli deve capire qual è il problema della squadra, forse troppe aspettative iniziali stanno facendo soffrire mentalmente la squadra".