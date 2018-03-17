Della Valle vicini alla squadra. Possibile ritorno a Firenze per Pasqua, poi...

Su La Nazione si parla di Andrea Della Valle. Il patron, infatti, potrebbe tornare nuovamente a Firenze in occasione del Precetto pasquale, la Messa che ogni anno – con l’impegno di Corvino – viene or...

Su La Nazione si parla di Andrea Della Valle. Il patron, infatti, potrebbe tornare nuovamente a Firenze in occasione del Precetto pasquale, la Messa che ogni anno – con l’impegno di Corvino – viene organizzata per prima squadra, formazione femminile e settore giovanile in vista della Pasqua. Diego (assente questi giorni dall’Italia per impegni di lavoro) e Andrea sono tornati vicino alla maglia viola e anche l’occasione di essere a Firenze per la vigilia della Pasqua rappresenterà un momento decisivo per ripartire.

Anche il Corriere Fiorentino si concentra sulla presenza di Andrea Della Valle. Il patron sarà a Firenze anche oggi, seguirà la rifinitura del mattino (squadra in campo alle 11), pranzerà con il gruppo insieme a Mario Cognini. Subito dopo Della Valle ripartirà per altri impegni di lavoro mentre il presidente andrà a Torino.

Come scrive, invece, La Gazzetta dello Sport, i Della Valle sveleranno le linee guida del futuro, ma il dolore per la scomparsa di Astori è ancora troppo fresco. Si era pensato ad un comunicato, ma per il momento affrontare altri temi sembra quasi sgradevole.