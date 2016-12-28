Labaro Viola

Della Valle è il terzo più ricco della Serie A. Patrimonio da 1,2 miliardi di euro...

Calcio&Finanza ha stilato una classifica degli uomini più ricchi del nostro calcio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2016 16:53
Della Valle è il terzo più ricco della Serie A. Patrimonio da 1,2 miliardi di euro... - Andrea Della Valle;Diego Della Valle
Andrea Della Valle;Diego Della Valle
News
Della Valle
Condividi

Da un'accurata analisi condotta dal portale Calcio&Finanza emerge quella che è la classifica dei paperoni della nostra Serie A, ordinati in base al loro patrimonio personale in termini monetari. Se i primi due posti sembrano quasi scontati, in quanto occupati in ordine decrescente rispettivamente dalla famiglia Agnelli e da Berlusconi, le posizioni successive possono suscitare maggiore curiosità. Sul gradino più basso del podio salgono infatti Diego Della Valle ed il presidente del Torino, Urbano Cairo.

In particolare, per quanto riguarda l'imprenditore marchigiano, viene sottolineato come, controllando il 60% di Tod's (società da una capitalizzazione di 2,01 miliardi di euro), il valore della sua partecipazione sia stimato in 1,2 miliardi di euro. A ciò va aggiunta la quota del 7% di RCS, per un totale di altri 31 milioni di euro.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok