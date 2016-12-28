Della Valle è il terzo più ricco della Serie A. Patrimonio da 1,2 miliardi di euro...
Calcio&Finanza ha stilato una classifica degli uomini più ricchi del nostro calcio
Da un'accurata analisi condotta dal portale Calcio&Finanza emerge quella che è la classifica dei paperoni della nostra Serie A, ordinati in base al loro patrimonio personale in termini monetari. Se i primi due posti sembrano quasi scontati, in quanto occupati in ordine decrescente rispettivamente dalla famiglia Agnelli e da Berlusconi, le posizioni successive possono suscitare maggiore curiosità. Sul gradino più basso del podio salgono infatti Diego Della Valle ed il presidente del Torino, Urbano Cairo.
In particolare, per quanto riguarda l'imprenditore marchigiano, viene sottolineato come, controllando il 60% di Tod's (società da una capitalizzazione di 2,01 miliardi di euro), il valore della sua partecipazione sia stimato in 1,2 miliardi di euro. A ciò va aggiunta la quota del 7% di RCS, per un totale di altri 31 milioni di euro.