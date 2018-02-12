Della Valle pronti a tornare in campo: tre mosse per riavvicinarsi. Il progetto...

Prima il blitz nel ritiro a Bologna, poi al centro sportivo la mattina della gara contro la Juventus. Il ritorno in scena dei Della Valle non è stato casuale. (...) Nelle ultime settimane i segnali di...

Prima il blitz nel ritiro a Bologna, poi al centro sportivo la mattina della gara contro la Juventus. Il ritorno in scena dei Della Valle non è stato casuale. (...) Nelle ultime settimane i segnali di un progressivo rientro in pista dei due fratelli sono sempre più netti. Come riporta il Corriere Fiorentino, in questi otto mesi trascorsi dall’annuncio di messa in vendita del club non sono arrivate proposte di acquisto veramente convincenti, così il rientro in campo potrebbe essere annunciato dagli stessi Della Valle già nei prossimi mesi. L’ostacolo più grande è lo strappo ancora forte con la città, ma il riavvicinamento può avvenire in tre mosse: costruzione centro sportivo all’avanguardia per le giovanili, nuovo stadio alla Mercafir e rilancio tecnico entro il 2021 con Chiesa al centro del progetto.