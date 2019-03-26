Della Valle fa il punto sui prestiti. Ecco chi resterà in viola

Così come riportato stamani da La Nazione, il proprietario della Fiorentina, Andrea Della Valle, in queste ore sta facendo il punto con i propri collaboratori in vista della prossima stagione. Per qua...

Così come riportato stamani da La Nazione, il proprietario della Fiorentina, Andrea Della Valle, in queste ore sta facendo il punto con i propri collaboratori in vista della prossima stagione. Per quanto riguarda i prestiti, c’è da decidere su chi investire e chi invece far ritornare direttamente a casa. Su Muriel e Pjaca la situazione è ben delineata: per il primo la Fiorentina ha annunciato che rimarrà (spesa 14 milioni di euro), mentre il secondo se ne ritornerà alla Juventus. Anche Gerson difficilmente resterà in viola, su Mirallas e Edimilson saranno decisive la valutazioni del prossimo allenatore viola