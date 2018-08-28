Della Valle contento per il flop della contestazione: ci sarà con l'Udinese e manda un messaggio a Pioli...

Secondo La Nazione, dopo Fiorentina-Chievo Andrea Della Valle ha lasciato lo stadio soddisfatto per la reazione dello stadio contro la contestazione della Fiesole. Il patron, infatti, ha capito che c'...

Secondo La Nazione, dopo Fiorentina-Chievo Andrea Della Valle ha lasciato lo stadio soddisfatto per la reazione dello stadio contro la contestazione della Fiesole. Il patron, infatti, ha capito che c'è la volontà della gran parte dei tifosi di riallacciare i rapporti. Andrea Della Valle ci sarà anche contro l’Udinese, questo il messaggio per Pioli e per la squadra, che gli avevano chiesto maggiore vicinanza.