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DeLa attacca Sarri: "Salvo solo Insigne, gli altri assenti. Non capisco gli esperimenti..."

Non c'è aria buona a Napoli...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
15 febbraio 2017 23:56
DeLa attacca Sarri: "Salvo solo Insigne, gli altri assenti. Non capisco gli esperimenti..." -
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Magari è solo un piccolo allarme che ben presto rientrerà, ma stasera a Premium Sport il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha pubblicamente attaccato il suo tecnico Maurizio Sarri dopo la sconfitta per 3-1:

"Stasera è mancata la cazzimma, salvo solo Insigne simbolo di Napoli. Non comprendo gli esperimenti che dovrebbero essere fatti prima di sfide così, anche a costo di perdere punti in campionato. Investo su giocatori che non ho visto, e spero di vederli."

La risposta di Sarri non si è fatta attendere: "L'allenatore sono io e decido io, abbiamo fatto errori tecnici, se il presidente mi deve dire qualcosa che lo faccia a quattr'occhi".

Una crepa insomma che potrebbe divenire spaccatura, e Corvino sta alla finestra...

Gabriele Caldieron

 

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