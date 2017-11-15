Labaro Viola

Il decalogo della Gazzetta: meno politica, campionati ridotti e largo ai giovani ed alle seconde squadre

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sulla necessità di rilanciare il prima possibile il calcio italiano. Sono infatti dieci i punti del decalogo stilato dalla rosea che può essere co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 novembre 2017 12:42
Il decalogo della Gazzetta: meno politica, campionati ridotti e largo ai giovani ed alle seconde squadre -
News
Gazzetta
Condividi

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, si sofferma sulla necessità di rilanciare il prima possibile il calcio italiano. Sono infatti dieci i punti del decalogo stilato dalla rosea che può essere considerato un vero e proprio manifesto di quello che dovrà essere il nuovo corso del mondo del pallone Made in Italy.

1 - Cambiare la FIGC: meno politica, più servizi per il calcio.

2 - Lega: più potere ai manager, occhio al prodotto Serie A.

3 - Ridurre i club: 18 in A, 18 in B, 40 in C. Più competività.

4 - Seconde squadre per far crescere i giovani tra i pro.

5 - Il 10% dei ricavi agli investimenti: vivai e strutture.

6 - Troppi stranieri? Subito ius soli e incentivo sugli italiani.

7 - Identità comune per le Nazionali. Dalle giovanili fino alla A.

8 - Legge Melandri: con la riforma, più soldi a chi merita.

9 - Agevolare gli stadi di proprietà. E basta deroghe.

10 - Fidelizzare tifosi e famiglie, violenti da individuare.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok