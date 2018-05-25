Debito azzerato: “Non siamo obbligati a vendere Chiesa”. Ma con un’offerta indecente?
«Quest’anno non siamo obbligati a vendere…». La Fiorentina ha azzerato i debiti, ridotto il monte ingaggi complessivo di circa il cinquanta e oltre per cento e deve solo pagare l’acquisto obbligatorio...
«Quest’anno non siamo obbligati a vendere…». La Fiorentina ha azzerato i debiti, ridotto il monte ingaggi complessivo di circa il cinquanta e oltre per cento e deve solo pagare l’acquisto obbligatorio di Pezzella (dopo aver già messo a bilancio quelli di Laurini, Biraghi e Saponara). (...) I viola si preparano così a difendere Federico Chiesa, salvo…offerte indecenti. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. (...) Quanto vale Federico? Cinquanta? Sessanta milioni di euro? (...) Davanti ad una proposta superiore a queste cifre, però, sarà difficile mantenere il controllo della situazione.