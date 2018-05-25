Labaro Viola

Debito azzerato: “Non siamo obbligati a vendere Chiesa”. Ma con un’offerta indecente?

«Quest’anno non siamo obbligati a vendere…». La Fiorentina ha azzerato i debiti, ridotto il monte ingaggi complessivo di circa il cinquanta e oltre per cento e deve solo pagare l’acquisto obbligatorio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 maggio 2018 09:58
Debito azzerato: “Non siamo obbligati a vendere Chiesa”. Ma con un’offerta indecente? - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Calciomercato
Rassegna Stampa
Chiesa
Condividi

«Quest’anno non siamo obbligati a vendere…». La Fiorentina ha azzerato i debiti, ridotto il monte ingaggi complessivo di circa il cinquanta e oltre per cento e deve solo pagare l’acquisto obbligatorio di Pezzella (dopo aver già messo a bilancio quelli di Laurini, Biraghi e Saponara). (...) I viola si preparano così a difendere Federico Chiesa, salvo…offerte indecenti. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio. (...) Quanto vale Federico? Cinquanta? Sessanta milioni di euro? (...) Davanti ad una proposta superiore a queste cifre, però, sarà difficile mantenere il controllo della situazione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok