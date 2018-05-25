Debito azzerato: “Non siamo obbligati a vendere Chiesa”. Ma con un’offerta indecente?

«Quest’anno non siamo obbligati a vendere…». La Fiorentina ha azzerato i debiti, ridotto il monte ingaggi complessivo di circa il cinquanta e oltre per cento e deve solo pagare l’acquisto obbligatorio...

A cura di Redazione Labaroviola 25 maggio 2018 09:58

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.04.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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