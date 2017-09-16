De Sciglio, microfrattura al perone: può saltare la gara contro la Fiorentina
Mattia De Sciglio, terzino della Juve, potrebbe saltare la gara di campionato contro la Fiorentina. Per il terzino bianconero si teme infatti una microfrattura al perone, lesione che se confermata lo...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2017 15:03
Mattia De Sciglio, terzino della Juve, potrebbe saltare la gara di campionato contro la Fiorentina. Per il terzino bianconero si teme infatti una microfrattura al perone, lesione che se confermata lo lascerebbe ai box per almeno un mese, facendogli saltare anche il match con la Fiorentina in programma nella prossima giornata. Lunedì, sostiene Gazzetta.it, la certezza sull'esito degli esami.