De Santis: "Se la Fiorentina cede Kean, lo fa perché ha già un sostituto di livello pronto"

Il procuratore ha parlato di Moise Kean

A Lady Radio è intervenuto il procuratore Lorenzo De Santis per parlare di Kean: "In questo calcio non ci sono calciatori incredibili perché se si può incassare, tutti ne approfittano e il Como ha la liquidità per fare acquisti e cerca italiani come Kean. Se la Fiorentina lo cedesse per 40-45 milioni, lo fa perché ha già un'alternativa e non all'improvviso. La Fiorentina ha anche Pellegrino e non credete che sia distante da Kean come valore perché a Parma al suo primo anno in A, ha fatto molto bene e ha aiutato il Parma a salvarsi. Penso che a Firenze potrà fare anche meglio."