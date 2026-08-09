Labaro Viola

De Rossi tuona: "Il mercato deve finire prima dell'inizio del campionato così diventa un abominio"

Il tecnico del Genoa ha parlato di mercato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2026 15:52
De Rossi tuona: "Il mercato deve finire prima dell'inizio del campionato così diventa un abominio" -
De Rossi
Genoa Fc
Condividi

A margine del test amichevole contro il Deportivo La Coruña, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi si è sfogato con la stampa su uno dei temi più controversi per i tecnici:

«La finestra di trasferimenti che si chiude a campionato già iniziato è un'assurdità, un vero e proprio abominio organizzativo. Com'è concepibile che, dopo anni di proteste unanime da parte di quasi tutti gli allenatori, non si prenda alcun provvedimento? E la questione non riguarda unicamente il calcio italiano, ma danneggia l'intero sistema. Non ritengo si tratti di un ostacolo per i club: se le società sono disposte ad attendere il 30 agosto per definire un'operazione, farebbero lo stesso anticipando la scadenza al 15 del mese. Invece si ostinano a mantenere questo formato. È una prassi insensata e profondamente errata».

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok