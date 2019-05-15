De Rossi-Fiorentina, secondo Sky Sport il matrimonio si potrebbe fare. Montella...

Secondo quanto riportato da Sky Sport24, ci sarebbero tanti nomi legati al futuro dell'ormai ex capitano della Roma Daniele De Rossi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport24, ci sarebbero tanti nomi legati al futuro dell'ormai ex capitano della Roma Daniele De Rossi. Quelli più caldi vengono da Cina, USA e America, anche se alcuni rilanciano un possibile approdo all'Inter, qual'ora arrivasse sulla panchina anche Antonio Conte.

Il centrocampista però è voluto anche dai viola grazie alla forte amicizia che lega De Rossi a Montella. Sarebbe un colpo clamoroso e importante per la Fiorentina, che vedrebbe arrivare un Pizarro Bis.

Come andrà a finire?