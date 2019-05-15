De Rossi-Fiorentina, secondo Sky Sport il matrimonio si potrebbe fare. Montella...
Secondo quanto riportato da Sky Sport24, ci sarebbero tanti nomi legati al futuro dell'ormai ex capitano della Roma Daniele De Rossi.
A cura di Redazione Labaroviola
15 maggio 2019 21:24
Secondo quanto riportato da Sky Sport24, ci sarebbero tanti nomi legati al futuro dell'ormai ex capitano della Roma Daniele De Rossi. Quelli più caldi vengono da Cina, USA e America, anche se alcuni rilanciano un possibile approdo all'Inter, qual'ora arrivasse sulla panchina anche Antonio Conte.
Il centrocampista però è voluto anche dai viola grazie alla forte amicizia che lega De Rossi a Montella. Sarebbe un colpo clamoroso e importante per la Fiorentina, che vedrebbe arrivare un Pizarro Bis.
Come andrà a finire?