De Ponti : “La Fiorentina ha vinto contro una squadretta. Pioli intoccabile ma contano i risultati”

Roberto De Ponti,direttore del Corriere Fiorentino , è intervenuto su Radio 24 per parlare della situazione attuale della Fiorentina: “ Pioli ha detto che, con tutto il rispetto , il Rapid non era un avversario di altissimo livello. Il Rapid viene da 4 sconfitte e stava peggio della squadra viola. Ha dimostrato una pochezza assoluta. Ieri sera però sono arrivati segnali importanti da alcuni giocatori come Fortini,Viti e Fagioli che era stato messo in discussione. Tre gol comunque li abbiamo fatti.Il campionato è un’altra cosa e domenica arriva un Bologna in salute, una squadra vera. Rivaluterei l’era Italiano a Firenze vista la situazione della Fiorentina. Pioli secondo la società è intoccabile ma quelli che contano sono i risultati e forse meritava più punti , ma per la testa dei giocatori non è facile affrontare quelle zone di classifica. La squadra ovviamente non è nata per lottare per non retrocedere”.