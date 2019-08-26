De Paul - indizio social. "Nueva aventura" con un cuore viola nelle stories. Sarà vero? (FOTO)
In merito al possibile passaggio alla Fiorentina del fantasista dell'Udinese Rodrigo De Paul, è apparso sul profilo ufficiale del calciatore una stories (rimossa poco dopo) col seguente testo seguito...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 00:09
In merito al possibile passaggio alla Fiorentina del fantasista dell'Udinese Rodrigo De Paul, è apparso sul profilo ufficiale del calciatore una stories (rimossa poco dopo) col seguente testo seguito da un cuore viola:
"Nueva Aventura"
Ecco la foto: